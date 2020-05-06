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У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19

Середа, 6 травня 2020, 02:52
У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19

У Великій Британії діагностовано 196 239 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 6 травня в країні діагностовано 196 239 випадків хвороби, 910 людей вже одужали, 29 427 померли.

За останню добу в Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4000 осіб. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 698 631 випадків захворювання 1 237 905 осіб одужала та 243 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус
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