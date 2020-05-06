У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19

У Великій Британії діагностовано 196 239 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 6 травня в країні діагностовано 196 239 випадків хвороби, 910 людей вже одужали, 29 427 померли.

За останню добу в Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4000 осіб.

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