Усі розділи
Укр / Рус

У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19

Середа, 6 травня 2020, 02:52

У Великій Британії діагностовано 196 239 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 6 травня в країні діагностовано 196 239 випадків хвороби, 910 людей вже одужали, 29 427 померли.

За останню добу в Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4000 осіб. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 698 631 випадків захворювання 1 237 905 осіб одужала та 243 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення

МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях

"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня

Разумков скликає позачергове засідання Ради на прохання опозиції

Прем'єр розповів, як запускатимуть метро

Усі головні новини...
коронавірус
В Німеччині за добу виявлено 554 хворих COVID-19
У Росії розповіли про стан прем'єр-міністра, який захворів на коронавірус
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг
Останні новини
02:52
У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19
02:00
Формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення
01:39
Усик і Ломаченко знялися у російському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес"
01:05
В Німеччині за добу виявлено 554 хворих COVID-19
00:31
У Росії розповіли про стан прем'єр-міністра, який захворів на коронавірус
00:05
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг
00:02
Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався
23:59
В ОП розповіли, як "тисне руки" Зеленський на карантині
23:29
Заступник Єрмака заспокоїв: безвіз відбирати не будуть
23:12
Учаснику схеми Гладковського обрали заставу в 5 мільйонів: прокурор просив 23 млн
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!