У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19
Середа, 6 травня 2020, 02:52
У Великій Британії діагностовано 196 239 випадків COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Станом на 3:00 6 травня в країні діагностовано 196 239 випадків хвороби, 910 людей вже одужали, 29 427 померли.
За останню добу в Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4000 осіб.
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Нагадаємо:
- У світі з 3 698 631 випадків захворювання 1 237 905 осіб одужала та 243 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.