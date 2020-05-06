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В Великобритании уже почти 200 000 заражений COVID-19

Среда, 6 мая 2020, 02:52

В Великобритании диагностировано 196 239 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 3:00 6 мая в стране диагностировано 196 239 случаев болезни, 910 человек уже выздоровели, 29 427 умерли.

За последние сутки в Великобритании на коронавирус заболело более 4000 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 3 698 631 случаев заболевания 1 237 905 человек выздоровела и 243 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус


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