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В Естонії з 15 травня відкриються всі навчальні заклади

Середа, 6 травня 2020, 07:56

З 15 травня в Естонії відновлюється контактне навчання в загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах.

Таке рішення затвердив уряд в рамках поетапного скасування карантинних заходів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Заняття також відновляться в установах професійної освіти, вищих навчальних закладах, установах для підвищення кваліфікації та школах за інтересами, а також відкриються молодіжні центри.

З 18 травня в Естонії буде дозволено проводити публічні збори.

Умовою для поступового пом'якшення обмежень залишається дотримання правила 2+2, особистої гігієни (дезінфекція рук і закриття особи в публічних місцях), а також правил поведінки в умовах епідемії (не виходити з дому в разі хвороби і не збиратися великими групами).

У другій половині квітня число щоденних виявлених випадків зараження в Естонії стало помітно скорочуватися, і з початку травня складає від 1 до 8 осіб на день.

Раніше повідомлялося, що з 11 травня в Естонії відкриються торгові центри.

Теми: Естоніяосвітакоронавірускарантин


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