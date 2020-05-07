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Таксі з главою МЗС Чехії потрапило у ДТП, водій загинув

Четвер, 7 травня 2020, 11:17

Таксі, в  якому їхав глава МЗС Чехії Томаш Петршичек, врізалось в інший автомобіль у Празі, водій помер від серцевого нападу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

"Вчора ввечері я потрапив у трагічну аварію в якості пасажира. Мені дуже шкода, що втрачене людське життя. Я хочу висловити свої щирі співчуття всім скорботним. Завтра ми з дружиною вызьмемо участь у заупокійній месі", - сказав міністр у середу.

Сам міністр під час аварії не постраждав.

Аварія сталася на празькій вулиці Нусельська. Автомобіль на малій швидкості врізався в припаркований автомобіль, таксист знепритомнів. Викликані поліцейські і рятувальники намагалися привести водія до тями, але безуспішно.

Поліція взялася за розслідування обставин аварії. Поки не зрозуміло, коли стався серцевий напад у водія – до аварії чи після.

Теми: ЧехіяДТП


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