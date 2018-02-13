Грузія проситиме Польщу про екстрадицію Саакашвілі

Грузинська сторона направить Варшаві запит про екстрадицію екс-президента Міхеіла Саакашвілі, якщо той вирішить надовго залишитися в Польщі, куди його вислали з України.

Про це в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс" заявив член парламентської більшості Грузії Олександр Кантарія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо Саакашвілі облаштується в Польщі і буде там переміщатися, то запит буде направлений і туди", - сказав депутат.

Кантарія нагадав, що Саакашвілі в Грузії суд виніс вирок.

"Він не підозрюваний, суд відбувся, вердикт вже винесено і, природно, його тут чекають", - сказав він.

Водночас міністр юстиції Грузії Тея Целукіані заявила, що для нового запиту Польщі про екстрадицію Саакашвілі буде потрібен час.

"Ми не можемо вимагати від польської держави відреагувати сьогодні ж або завтра, оскільки в європейських країнах, як і у нас, так і в Польщі, і в Західній Європі, існують одні й ті ж процедури. Ми є членами однієї європейської конвенції про екстрадицію", - сказала вона в ефірі грузинського Першого каналу.

Целукіні пояснила, що для екстрадиції потрібні "кілька судових інстанцій, на що потрібен час".

"І якщо ці процедури почнуться в Польщі, можливо, ми зможемо говорити про якісь результати", - сказала міністр юстиції.

Вона нагадала, що в 2017 році, коли Саакашвілі перебував у Польщі, Грузія вже просила Варшаву екстрадувати його.

Що стосується України, то, за словами Целукіані, грузинська прокуратура не знімала вимогу про екстрадицію Саакашвілі і не зніме.

"Відповідно, вона була в силі, але яке рішення прийняли б, це повинні були вирішувати в українській державі. У них було два вибори і сьогодні ми побачили, що вони прийняли друге рішення, тобто здійснили видворення цієї особи з їх території в країну, звідки він свого часу в'їхав на територію України", - підсумувала міністр юстиції.

Як відомо, 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Саакашвілі до Польщі.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня 2017 року.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 – "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового

12 лютого Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Однак лідер "Руху нових сил" заявив, що знайде спосіб повернутися в Україну.

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