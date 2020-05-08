Міжнародна дорадча група закликала президента змінити закон про реформу СБУ

Міжнародна дорадча група, яка складається з експертів із США, НАТО та ЄС, підготувала документ із аналізом президентського проєкту про реформу Служби безпеки України, в якому критикують перетворення СБУ на всесильну структуру.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Служба духовності та безпеки: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ".

МДГ створена в січні 2016 року при Службі безпеки як спеціальний орган, до якого увійшли Консультативна місія ЄС, офіс зв’язку НАТО та посольство США.

"СБУ, порівняно з більшістю подібних органів у державах-членах ЄС і НАТО, є гібридним органом з надмірними повноваженнями, це робить Службу неефективною й створює можливості для зловживання повноваженнями й корупції", – попереджає МДГ і рекомендує парламенту "доопрацювати" законопроєкт, змінивши його ключові норми.

За даними ЄвроПравди, в парламенті та у самій СБУ, підтвердили готовність до суттєвих поступок. Рада вже запустила досить рідкісну процедуру повторного першого читання, яка відкриває можливість для докорінного перегляду законопроєкту, його структури та ключових положень (до президентських проєктів вона майже ніколи не застосовується).

Одна з головних суперечок точиться про те, чи має Служба безпеки лишатися повноцінним слідчим органом (паралельно із Нацполіцією, ДБР, НАБУ), чи вона має поступово перетворюватися на розвідувальний орган, спецслужбу західного зразка (що відповідає порадам та практиці країн НАТО і ЄС).

Президентський проєкт, всупереч чинному закону "Про Нацбезпеку", пропонує відмовитися від змін, досягнутих в останні роки, і повернутися до СБУ зразка 1992 року, створеної на уламках радянського КДБ.

"Положення законопроєкту залишають за СБУ широкі повноваження на проведення досудового розслідування, які виходять далеко за межі забезпечення державної безпеки та повноважень, передбачених Законом про нацбезпеку",– йдеться у документі МДГ.

Окремо західні експерти наголошують на тому, що СБУ і надалі має право розслідувати економічні злочини, корупцію, протидіяти оргзлочинності тощо – тобто те, що останніми роками було найбільшою плямою на репутації Служби. Особливо – "завдяки" скандально відомому "Управлінню К" та його куратору, ексзаступнику глави СБУ Павлу Демчині, на адресу якого у ЗМІ лунали численні звинувачення у корупції, тиску на бізнес, "масках-шоу".

"Повноваження (таких підрозділів) стали ширшими і ще більш розмитими… Це схоже на намір СБУ зберегти головну роль у боротьбі з усіма видами організованої злочинності – як внутрішньої, так і міжнародної", – занепокоєні міжнародні експерти.