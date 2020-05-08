Євродепутат наголосив, чому західним лідерам важливо не їхати на парад у Москві

Західним лідерам важливо не брати участі у майбутньому параді перемоги у Москві, оскільки це буде сприйнято Путіним як готовність "забути" про окупацію Росією Криму та Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у промові до Дня пам’яті і примирення євродепутат Вітольд Ващиковський, голова делегації в Комітеті асоціації Україна-ЄС.

"Ми маємо пам’ятати, що участь західних лідерів у так званому параді перемоги у Москві може бути розцінена як їхнє бажання повернутися до "бізнесу як завжди", попри триваючу окупацію Криму та частини території Донбасу. Ми б таким чином дозволили Володимиру Путіну святкувати свою версію історії, у його альтернативній реальності", - наголосив Вітольд Ващиковський.

У промові він згадує, що Україна дуже постраждала під час Другої світової війни, а до того – від репресивної політики радянської влади.

Вітольд Ващиковський зазначає, що в той час як Росія вдалася до військової агресії та історичного реваншизму, щоб не дати Україні рухатися своїм шляхом, країни Європи зазнають постійних пропагандистських вкидів з боку Росії з викривленим баченням Другої світової війни.

Зокрема, сучасна Росія намагається виставити себе силою, яка звільнила Європу від нацистської Німеччини, применшуючи роль західних союзників та інших радянських республік, зокрема й України; "забуваючи" про пакт Молотова-Ріббентропа та про напад СРСР на Польщу, "залізну завісу" над Центральною та Східною Європою після завершення війни.

"Російська військова агресія йде пліч-о-пліч з її історичною пропагандою, і перше намагаються виправдати другим. Наша колективна спроможність відрізнити жертв від нападників – це не тільки про порядність і спирання на факти. Нещодавній досвід демонструє, що пам’ять про наше минуле таким, як воно було – критично важлива для підтримання миру та стабільності у Європі", - наголосив він.

У Росії у зв'язку з епідемією коронавірусу вирішили відкласти проведення параду 9 травня, нова можлива дата параду – 3 вересня.

Нагадаємо, президенти Литви, Латвії та Естонії 7 травня засудили тоталітарний радянський режим і спроби Росії фальсифікувати історію.

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