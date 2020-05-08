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На Донбасі на третину зросла кількість жертв серед цивільних – ООН

П'ятниця, 8 травня 2020, 20:01

У Моніторинговій місії ООН з прав людини відзначили суттєве зростання кількості жертв серед цивільних на Донбасі на початку травня 2020 року.

Джерело: голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, яку цитує представництво ООН

Пряма мова Богнер: "Найбільшою мірою мій заклик спрямований до керівництва Операції об'єднаних сил ЗСУ, оскільки всі нові випадки загибелі або поранення цивільних осіб, зафіксовані Місією в травні, мали місце на території, що контролюється самопроголошеними "республіками".

За відсутності стійкого припинення вогню також критично важливо, щоб сторони не розміщували свої позиції, озброєння і військовий персонал в житлових районах".

Деталі: За інформацією відомства, тільки за перші шість днів травня Місія зафіксувала 11 нових випадків загибелі або поранення цивільних осіб.

Богнер наголосила, що 7 травня отримала повідомлення про вісім нових випадків поранень цивільних осіб.

Якщо ця інформація підтвердиться, загальна кількість жертв серед цивільних осіб за період з 1 січня по 7 травня 2020 року сягне 65, що перевищить більш ніж на третину кількість жертв за аналогічний період 2019 року.

Серед усіх жертв з січня – десятеро дітей.

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Українська правда
Теми: Донбасбойові діїокупаціяООН


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