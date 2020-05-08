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Епідемія у Британії: загиблих за добу більше 600, але кількість нових хворих зменшується

П'ятниця, 8 травня 2020, 22:44

За останню добу у Британії від коронавірусу померло на сотню більше хворих, ніж напередодні. Водночас, нових випадків зараження – менше.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, такі дані оприлюднили під час щоденного урядового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом.

За останню добу від коронавірусу у Британії померли 626 хворих. Це на майже сотню більше, ніж 539 вчора, але приблизно на рівні попередніх двох днів (649 та 693).

Нагадаємо, вчора представники органів охорони здоров'я зазначили, що щоденна кількість померлих від коронавірусу, за середніми тижневими показниками, знизилася рівня кінця березня.

"Ми бачимо стабільну кількість нових випадків… Ми бачимо, що обсяги тестування зростають, але при цьому немає стрімкого зростання кількості нових випадків. Це вказує на те, що люди дотримуються заходів дистанціювання, і що ці заходи працюють", - зазначив під час брифінгу медичний директор Національної служби здоров’я Англії Стефен Повіс.

Вчора у Британії здійснили понад 97 тисяч тестів, майже досягнувши поставленої урядом мети у 100 тис тестів на день. У попередні дні цей показник був суттєво меншим.

Теми: Британіякоронавірусепідемія


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