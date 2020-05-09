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Венедіктова відвела себе від справи Стерненка, але юристи не знають про таку процедуру

Субота, 9 травня 2020, 02:07

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відвела себе від справи екскерівника одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка через потенційний конфлікт інтересів, адже Стерненко написав на неї заяву про злочин.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Пряма мова: "Розповім про так звану справу щодо "годинника Венедіктової", яку відкрило Національне антикорупційне бюро (про нібито незадекларований годинник генпрокурорки – УП). Розпочати провадження зобов’язав НАБУ суд за заявою громадянина.

Заявник у справі – особа, яка фігурує у одному із проваджень Офісу Генпрокурора (Сергій Стерненко – УП). Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК (Нацагентство з питань запобігання корупції – УП) про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні".

Деталі: Водночас, як пояснив УП юрист "Центру протидії корупції" Андрій Савін, такої процедури не існує. 

Відвести від справи можна конкретного прокурора, який бере в ній участь, а не генпрокурора загалом. 

Пряма мова юриста: "Венедіктова або не розуміє законів, або намагається здаватися об’єктивною. Адже її заява про те, що вона себе відвела як генпрокурора у справі Стерненка виглядає недолуго.

У його справі взагалі не потрібна участь генпрокурора як така. Він не є спецсуб’єктом, щодо якого якісь процесуальні дії здійснює генпрокурор, як, наприклад, нардеп чи інший визначений законом високопосадовець".

Нагадаємо:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

Соня Лукашова, УП
Теми: Венедіктова


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