Венедіктова відвела себе від справи Стерненка, але юристи не знають про таку процедуру

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відвела себе від справи екскерівника одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка через потенційний конфлікт інтересів, адже Стерненко написав на неї заяву про злочин.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Пряма мова: "Розповім про так звану справу щодо "годинника Венедіктової", яку відкрило Національне антикорупційне бюро (про нібито незадекларований годинник генпрокурорки – УП). Розпочати провадження зобов’язав НАБУ суд за заявою громадянина.

Заявник у справі – особа, яка фігурує у одному із проваджень Офісу Генпрокурора (Сергій Стерненко – УП). Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК (Нацагентство з питань запобігання корупції – УП) про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні".

Деталі: Водночас, як пояснив УП юрист "Центру протидії корупції" Андрій Савін, такої процедури не існує.

Відвести від справи можна конкретного прокурора, який бере в ній участь, а не генпрокурора загалом.

Пряма мова юриста: "Венедіктова або не розуміє законів, або намагається здаватися об’єктивною. Адже її заява про те, що вона себе відвела як генпрокурора у справі Стерненка виглядає недолуго.

У його справі взагалі не потрібна участь генпрокурора як така. Він не є спецсуб’єктом, щодо якого якісь процесуальні дії здійснює генпрокурор, як, наприклад, нардеп чи інший визначений законом високопосадовець".

Нагадаємо: