Усі розділи
Укр / Рус

Митрополит Онуфрій з Новинським без масок помолилися в Парку слави

Субота, 9 травня 2020, 15:00
Радіо Свобода

Вранці 9 травня очільник УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню в Парку слави у Києві.

Джерело: Радіо Свобода

 
Радіо Свобода

Деталі: Представники УПЦ МП також відслужили в Парку слави пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

До них долучився зокрема й опозиційний народний депутат Вадим Новинський, а після завершення богослужіння всі вони пішли до Києво-Печерської лаври.

Як видно з опублікованих фото, Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона були приспущена на підборіддя.

 

У пресслужбі Нацполіції Києва Радіо Свобода заявили, що наразі не мають детальної інформації про молебен за участі представників Києво-Печерської лаври, і що за їхніми даними, загалом 9 травня у столиці проходить без суттєвих порушень.

Передісторія:

  • Києво-Печерська лавра від 5 квітня закрита на карантин. Коронавірус виявили у понад 100 осіб на території лаври, зокрема в у священників, ченців, у студентів розташованої там Київської духовної академії та в її ректора, єпископа Сильвестра.
  • Раніше депутат Вадим Новинський повідомляв, що в нього виявили коронавірус, днями він зробив заяву про те, що вже одужав.
  • За даними ЗМІ, минулого місяця коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія, однак церква офіційно цього не підтвердила.

Українська правда
Теми: церкваДень ПеремогикоронавірусКиївакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

9 травня в Одесі: хуліганство, напад на журналістку, зупинка автопробігу

До Парку слави в Києві прийшли десятки людей, там проводять дезінфекцію

фотоЛукашенко просить не засуджувати Білорусь за парад під час пандемії

Зеленський згадав давні слова Путіна про перемогу без українців

У Києві за добу 50 нових випадків COVID-19 і дві смерті

Три області не відзвітували про надбавки медикам, інші виплатили мало – Степанов

Усі головні новини...
церква
Степанов пояснив, звідки взялися нові хворі на коронавірус у київській лаврі
У Києві коронавірус діагностували ще у 41 людини, двоє – із УПЦ МП
У РПЦ вибухнув скандал навколо померлого від коронавірусу священника
Останні новини
15:19
Філатов: будівництво метро в Дніпрі гальмується через дозволи на вибухи
15:00
Митрополит Онуфрій з Новинським без масок помолилися в Парку слави
14:50
Тисячі словенців виїхали на велосипедний антиурядовий протест
14:36
9 травня в Одесі: хуліганство, напад на журналістку, зупинка автопробігу
14:20
Норвегія: найбільший суверенний фонд у світі вперше продаватиме активи
14:17
Епідемія в Іспанії: рівень смертності і нових заражень впав за добу
14:01
Венедіктова привітала українців піснею Лещенка, який підтримував анексію Криму
13:36
До Парку слави в Києві прийшли десятки людей, там проводять дезінфекцію
13:15
На Кіровоградщині від COVID-19 померли брати-лікарі
13:06
Євросоюз заявив, що вже не буде таким, як раніше
Усі новини...