Митрополит Онуфрій з Новинським без масок помолилися в Парку слави

Вранці 9 травня очільник УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню в Парку слави у Києві.

Джерело: Радіо Свобода

Радіо Свобода

Деталі: Представники УПЦ МП також відслужили в Парку слави пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

До них долучився зокрема й опозиційний народний депутат Вадим Новинський, а після завершення богослужіння всі вони пішли до Києво-Печерської лаври.

Як видно з опублікованих фото, Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона були приспущена на підборіддя.

У пресслужбі Нацполіції Києва Радіо Свобода заявили, що наразі не мають детальної інформації про молебен за участі представників Києво-Печерської лаври, і що за їхніми даними, загалом 9 травня у столиці проходить без суттєвих порушень.

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