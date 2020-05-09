Митрополит Онуфрій з Новинським без масок помолилися в Парку слави
Вранці 9 травня очільник УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню в Парку слави у Києві.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Представники УПЦ МП також відслужили в Парку слави пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
До них долучився зокрема й опозиційний народний депутат Вадим Новинський, а після завершення богослужіння всі вони пішли до Києво-Печерської лаври.
Як видно з опублікованих фото, Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона були приспущена на підборіддя.
У пресслужбі Нацполіції Києва Радіо Свобода заявили, що наразі не мають детальної інформації про молебен за участі представників Києво-Печерської лаври, і що за їхніми даними, загалом 9 травня у столиці проходить без суттєвих порушень.
Передісторія:
- Києво-Печерська лавра від 5 квітня закрита на карантин. Коронавірус виявили у понад 100 осіб на території лаври, зокрема в у священників, ченців, у студентів розташованої там Київської духовної академії та в її ректора, єпископа Сильвестра.
- Раніше депутат Вадим Новинський повідомляв, що в нього виявили коронавірус, днями він зробив заяву про те, що вже одужав.
- За даними ЗМІ, минулого місяця коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія, однак церква офіційно цього не підтвердила.