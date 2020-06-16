Стерненкові змінили місце домашнього арешту

Активісту Сергію Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті – тепер це не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

Джерело: повідомлення Стерненка у Telegram

Пряма мова: "Суддя Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора. Тепер домашній арешт я маю відбувати вже в Києві, а не в військовій частині в Одесі. Правда, є ще нюанси, але про них згодом".

Деталі: Перед цим Стерненко повідомляв, що "у відводі упередженої судді Мєлєшак відмовлено рішенням судді Сидорова".

Цьому передувало: 11 червня Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а 15 червня Шевченківський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Втім, арешт мав бути за місцем прописки – а це військова частина в Одесі.

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