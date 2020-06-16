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Стерненкові змінили місце домашнього арешту

Вівторок, 16 червня 2020, 16:08

Активісту Сергію Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті – тепер це не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

Джерело: повідомлення Стерненка у Telegram

Пряма мова: "Суддя Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора. Тепер домашній арешт я маю відбувати вже в Києві, а не в військовій частині в Одесі. Правда, є ще нюанси, але про них згодом".

 

Деталі: Перед цим Стерненко повідомляв, що "у відводі упередженої судді Мєлєшак відмовлено рішенням судді Сидорова".

Цьому передувало: 11 червня Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а 15 червня Шевченківський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Втім, арешт мав бути за місцем прописки – а це військова частина в Одесі.

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Передісторія:

  • Сергій Стерненко колись очолював одеський осередок "Правого сектора". У 2018 році на нього було три замахи: 7 лютого1 травня і 24 травня – під час третього нападу загинув нападник Іван Кузнєцов. Стерненко стверджував, що захищався, але поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство
  • На початку квітня 2020 року колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягало лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектора", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Теми: Стерненкосуд


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