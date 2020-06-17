Новини 17 червня: продовження карантину, добровільне ЗНО

Уряд продовжив карантин до 31 липня, Зеленський пропонує зробити ЗНО добровільним для випускників шкіл — актуальні новини 17 червня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про ЗНО

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але дозволити пройти ЗНО за бажанням.

"ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Сьогодні біля Офісу президента збиралися прихильники блогера Анатолія Шарія та скандували "Вова виходь" — під час акції правоохоронці затримали 15 осіб, які кидали димові шашки і застосовували сльозогінний газ.

В Одесі впав легкомоторний літак — один із пілотів загинув на місці, інший – помер у лікарні. Причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом.

Посольство України у США подякувало McDonald’s за тверду позицію щодо української мови в меню ресторанів.

Профільний комітет вніс постанову про звільнення Арсена Авакова в порядок денний сесії парламенту.

США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи протитанкові ракети Javelin.

За 16 червня в Україні підтвердили COVID-19 у 758 осіб, помер 31 хворий — це найбільші показники з початку пандемії.