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Новини 17 червня: продовження карантину, добровільне ЗНО

Середа, 17 червня 2020, 21:19

Уряд продовжив карантин до 31 липня, Зеленський пропонує зробити ЗНО добровільним для випускників шкіл — актуальні новини 17 червня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про ЗНО

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але дозволити пройти ЗНО за бажанням.

"ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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