Новости 17 июня: продление карантина, добровольное ВНО

Кабмин продлил карантин до 31 июля, Зеленский предлагает сделать ВНО добровольным для выпускников школ — актуальные новости 17 июня.

О карантине

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

О ВНО

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, но разрешить пройти ВНО по желанию.

"ВНО состоится по назначенному плану, измена отменена, никакого возвращения коррупции в ВУЗы путем отмены ВНО не будет", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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