Новини 18 червня: суд над Порошенком, антирекорд COVID-19

Суд у справі Порошенка відклали на липень, — актуальні новини 18 червня.

Про Порошенка

Під Печерським судом Києва, де мали обирати запобіжний захід Петру Порошенку, зібралося кілька тисяч його прихильників — вони встановили сцену та перекрили дорогу.

Експрезидент заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі", бо Україна отримала Томос.

Прокуратура передумала: Венедіктова попросила не арештовувати Порошенка на час слідства, і відпустити його під особисте зобов'язання.

Суддя переніс обрання запобіжного заходу п’ятому президенту на 1 липня.

Про антирекорд

За добу 17 червня в Україні COVID-19 діагностували у рекордно великої кількості людей — 829 нових випадків, 23 хворих померли, 504 одужали.

В Україні останнім часом відбувається суттєвий приріст заражень коронавірусом, який перевищує середні показники по світу — заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

У деяких областях можуть запровадити жорсткий карантин в разі поганої епідемічної динаміки, водночас Україна має шанс 3-4 місяці жити без карантину, якщо громадяни будуть дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.

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Про інші важливі новини

Рада провалила голосування за оновлену програму дій уряду Шмигаля — рішення підтримали лише 207 депутатів із необхідних 226.

Випускників шкіл, які не вступатимуть в українські виші, звільнили від обов’язкової підсумкової атестації у 2020 році — решта буде складати ЗНО.

Нардепи відмовились забирати мандат у Вакарчука — постанова набрала 175 із 226 необхідних голосів.

У Закарпатській області новонародженому хлопчику дали ім’я Зеленський.