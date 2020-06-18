Новости 18 июня: суд над Порошенко, антирекорд COVID-19

Суд по делу Порошенко отложили на июль, — актуальные новости 18 июня.

О Порошенко

Под Печерским судом Киева, где должны были избирать меру пресечения Петру Порошенко, собралось несколько тысяч его сторонников — они установили сцену и перекрыли дорогу.

Экс-президент заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.

Прокуратура передумала: Венедиктова попросила не арестовывать Порошенко на время следствия, и отпустить его под личное обязательство.

Судья перенес избрание меры пресечения пятому президенту на 1 июля.

Об антирекорде

За сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей — 829 новых случаев, 23 больных умерли, 504 выздоровели.

В Украине в последнее время происходит существенный прирост заражений на коронавирус, который превышает средние показатели по миру — заявил главный санврач Виктор Ляшко.

В некоторых областях могут ввести жесткий карантин в случае плохой эпидемической динамики, в то же время Украина имеет шанс 3-4 месяца жить без карантина, если граждане будут придерживаться противоэпидемических рекомендаций.

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О других важных новостях

Рада провалила голосование за обновленную программу действий правительства Шмыгаля — решение поддержали лишь 207 депутатов из необходимых 226.

Выпускников школ, которые не будут поступать в украинские ВУЗы, освободили от обязательной итоговой аттестации в 2020 году — остальные будут сдавать ВНО.

Нардепы отказались забирать мандат у Вакарчука — постановление набрало 175 из 226 необходимых голосов.

В Закарпатской области новорожденному мальчику дали имя Зеленский.