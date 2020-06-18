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Венедіктова назвала три справи проти Порошенка, які вже закрили

Четвер, 18 червня 2020, 22:59
Венедіктова назвала три справи проти Порошенка, які вже закрили

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова назвала три кримінальних провадження проти п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, які закрили через відсутність складу злочину.

Джерело: Венедіктова під час брифінгу

Пряма мова Венедіктової: "Минулого тижня три провадження: призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя – ці три провадження були закриті за відсутністю складу злочину. Ці провадження було внесено до ЄРДР за заявою (ексзаступника голови Адміністрації президента) Андрія Портнова".

Деталі: Генпрокурор додала, що проти Порошенка минулого тижня відкрили справу за заявою голови Служби зовнішньої розвідки.

Що було раніше: 18 червня у Печерському суді почалося обрання йому запобіжного заходу для Порошенка за звинуваченням у тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка

Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Суддя переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня. 

Також Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі", бо Україна отримала Томос.

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ПорошенкоВенедіктоваОфіс генпрокурора
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