Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко закрыли за отсутствием состава преступления.

Источник: Венедиктова во время брифинга

Прямая речь Венедиктовой: "На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления. Эти производства были внесены в Едрей жалобой (бывшего заместителя главы Администрации президента) Андрея Портнова".

Детали: Генпрокурор добавила, что против Порошенко на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки.

Что было раньше: Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

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