Венедиктова назвала три дела против Порошенко, уже закрыли
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко закрыли за отсутствием состава преступления.
Источник: Венедиктова во время брифинга
Прямая речь Венедиктовой: "На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления. Эти производства были внесены в Едрей жалобой (бывшего заместителя главы Администрации президента) Андрея Портнова".
Детали: Генпрокурор добавила, что против Порошенко на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки.
Что было раньше: Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.
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Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.