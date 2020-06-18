Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Источник: Венедиктова во время брифинга

Прямая речь Венедиктовой: "На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия – были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Эти производства были внесены в ЕРДР по жалобе (бывшего заместителя главы Администрации президента) Андрея Портнова".

Детали: Генпрокурор добавила, что против Порошенко на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки.

Что было раньше: 18 июня в суде решался вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в Печерском суде для Порошенко по обвинению в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко.

Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судья перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Также Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.

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