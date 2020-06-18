Венедиктова назвала три дела против Порошенко, которые уже закрыли
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Источник: Венедиктова во время брифинга
Прямая речь Венедиктовой: "На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия – были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Эти производства были внесены в ЕРДР по жалобе (бывшего заместителя главы Администрации президента) Андрея Портнова".
Детали: Генпрокурор добавила, что против Порошенко на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки.
Что было раньше: 18 июня в суде решался вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в Печерском суде для Порошенко по обвинению в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко.
Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Судья перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.
Также Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.
Читайте также: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.