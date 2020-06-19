Дело Гандзюк: подозреваемого главу Херсонского облсовета взяли под стражу

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на советницу Херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк Печерский суд взял под стражу до 28 июля.

Источник: hromadske

Детали: Возможности внести залог у подозреваемого не будет.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущаповский заявляли, что Мангер оказывал давление на двух свидетелей по делу. Это произошло после открытия стороне защиты материалов уголовного производства. По словам обвинения, председатель облсовета делал это через других лиц. Отмечается, что давление было в форме угроз во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Прокуратура отмечает, что Мангер оказывал давление на свидетеля Павла Пилипенко, который сейчас находится в изоляторе временного содержания СБУ. По информации hromadske, другой свидетель на которого могло оказываться давление – Сергей Брага. Он получил подозрение за участие в преступной группе еще одного фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского во время спецоперации в Херсоне.

Мангер такие заявления прокуроров назвал неправдой. Он считает подозрение против себя – сфальсифицированным.

Защита председателя облсовета утверждает, что основания для заключения под стражу их клиента отсутствуют. Адвокаты обвиняют прокуратуру в давлении на Павловского. Сторона обвинения это отрицает, хотя добавляет, что Павловский действительно изменил свои показания после давления на него подозреваемых.

Ожидали избрании меры пресечения Мангеру под судом активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и группа поддержки председателя Херсонского облсовета. У здания Печерского суда также присутствовали председатель Временной следственной комиссии относительно нападений на активистов Игорь Васильев и депутаты от "Слуги народа" Евгений Петруняк, Павел Фролов, Артем Дубнов.

Защита считает это давлением на суд.

Что предшествовало: 16 июня председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк, после заседания суда задержали сотрудники СБУ.

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