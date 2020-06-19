Новини 19 червня: недоторканий Зеленський, Порошенко та Томос

Суд у Хмельницькому призупинив провадження щодо порушення карантину президентом, справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета — актуальні новини 19 червня.

Про кавування на карантині

Зеленського не змогли оштрафувати за кавування в Хмельницькому, адже відповідно до Конституції президент є недоторканим.

Всіх інших супутників глави держави оштрафували як за порушення правил карантину.

Про Томос

ДБР не збирається ставити під сумнів легітимність створення ПЦУ, та пояснює, що справу стосовно Порошенка було відкрито ще в 2019 році за заявою Філарета.

Раніше ДБР підтвердило, що порушило справу проти п’ятого президента через "розпалювання релігійної ворожнечі", бо Україна отримала Томос.

Предстоятель УПЦ КП Філарет не просив правоохоронні органи відкривати справу проти Порошенка, це зробили віряни — заявили у пресслужбі Київської Патріархії.

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