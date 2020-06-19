Новости 19 июня: неприкасаемый Зеленский, Порошенко и Томос

Суд в Хмельницком приостановил производство о нарушении карантина президентом, дело о Томосе против Порошенко открыли по жалобе Филарета — актуальные новости 19 июня.

О кофе на карантине

Зеленского не смогли оштрафовать за кофе в Хмельницком, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.

Всех остальных спутников главы государства оштрафовали как за нарушение правил карантина.

О Томосе

ГБР не собирается ставить под сомнение легитимность создания ПЦУ, и объясняет, что дело в отношении Порошенко было открыто еще в 2019 году по заявлению Филарета.

Ранее ГБР подтвердило, что возбудило дело против пятого президента из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.

Предстоятель УПЦ КП Филарет не просил правоохранительные органы открывать дело против Порошенко, это сделали верующие — заявили в пресс-службе Киевской Патриархии.

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О других важных новостях

За сутки 18 июня коронавирус снова диагностировали у рекордно большого количества украинцев — 921 новый случай, 19 больных умерли, 586 человек выздоровели.

Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос" — он объясняет такое решение тем, что нардепы не оставили ему выбора, отказавшись проголосовать за сложение мандата.

Кабмин считает, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, поэтому необходимы четкие правила для общественных мест и коммуникация с гражданами.

НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.