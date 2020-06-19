Новости 19 июня: неприкасаемый Зеленский, Порошенко и Томос
Суд в Хмельницком приостановил производство о нарушении карантина президентом, дело о Томосе против Порошенко открыли по жалобе Филарета — актуальные новости 19 июня.
О кофе на карантине
Зеленского не смогли оштрафовать за кофе в Хмельницком, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.
Всех остальных спутников главы государства оштрафовали как за нарушение правил карантина.
О Томосе
ГБР не собирается ставить под сомнение легитимность создания ПЦУ, и объясняет, что дело в отношении Порошенко было открыто еще в 2019 году по заявлению Филарета.
Ранее ГБР подтвердило, что возбудило дело против пятого президента из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.
Предстоятель УПЦ КП Филарет не просил правоохранительные органы открывать дело против Порошенко, это сделали верующие — заявили в пресс-службе Киевской Патриархии.
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