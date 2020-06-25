Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини середи і ночі: повені на Західній Україні, незаконна вирубка лісу

Четвер, 25 червня 2020, 08:00

Синоптик розповіла про причини повені на Західній Україні, стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу — актуальні новини 24 червня.

Про повені

На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.

Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.

У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве, яке було туристичною атракцією.

Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків стихії в західних областях.

Про вирубку лісу

Розкладні стільці Terje, що продаються у мережі магазинів ІКЕА, виробляють з незаконно вирубаного українського бука — про це йдеться у розслідуванні британської неурядової організації Earthsight.

Детальніше про незаконну вирубку карпатського лісу читайте у статті.

IKEA заявила, що перегляне свою мережу поставок деревини в Україні після повідомлення про нібито незаконну вирубку дерев у горах Карпат, де живуть зникаючі риси та бурі ведмеді.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Кордони ЄС залишаться закритими для українців і після 1 липня — усе через останні збільшення кількості нових хворих на коронавірус в Україні.

В Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради, аби той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, театрам і кінотеатрам, хоча Київ випав зі списку регіонів, де можна послаблювати карантин.

Міністерство освіти поки не збирається переводити школи на дистанційне навчання з 1 вересня — це рішення буде залежати від епідеміологічної ситуації ближче до старту навчального року.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
погода
У четвер очікують град та грози у декількох регіонах
Івано-Франківщина попросила пів мільярда на боротьбу з потопом
Закарпаття порахувало збитки від стихії: мінімум 125 мільйонів
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...