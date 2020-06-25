Главные новости среды и ночи: наводнения на Западной Украине, незаконная вырубка леса

Синоптик рассказала о причинах наводнения на Западной Украине, стулья для IKEA производят из незаконно вырубленного украинского леса — актуальные новости 24 июня.

О наводнениях

На территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного поднятия уровня воды на реке Прут, в Черновцах готовятся к затоплению нескольких сел, автодороги и рынка.

В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое, бывшее туристической достопримечательностью.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняла комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях.

О вырубке леса

Раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов IKEA, производят из незаконно вырубленного украинского бука — об этом говорится в расследовании британской неправительственной организации Earthsight.

Подробнее о незаконной вырубке карпатского леса читайте в статье.

IKEA заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в горах Карпат, где живут исчезающие рыси и бурые медведи.

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