Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Українці оцінили перший рік президентства Зеленського, Київ все ближче до повернення суворого карантину — актуальні новини 26 червня.

Про рейтинг

Майже 40% українців позитивно оцінюють перший рік президентства Зеленського, ще 34% вважають, що президент справляється "не погано і не добре".

Про Київ

Міська влада Києва розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень — за минулу добу коронавірус виявили в 115 киян.

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Про інші важливі новини

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