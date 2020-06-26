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Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

П'ятниця, 26 червня 2020, 21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Українці оцінили перший рік президентства Зеленського, Київ все ближче до повернення суворого карантину — актуальні новини 26 червня.

Про рейтинг

Майже 40% українців позитивно оцінюють перший рік президентства Зеленського, ще 34% вважають, що президент справляється "не погано і не добре".

Про Київ

Міська влада Києва розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень — за минулу добу коронавірус виявили в 115 киян.

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Про інші важливі новини

За добу 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у 1 109 осіб, водночас 19 хворих за добу померли, 541 одужав.

В одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

Сьогодні зі столиці вилетів перший чартерний рейс з українськими туристами після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу.

66% українців вважають, що коронавірус був створений штучно. У те, що COVID-19 з’явився природним шляхом, вірять 18% опитаних.

Партія "Голос" проголосувала за припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

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