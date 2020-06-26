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Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Пятница, 26 июня 2020, 21:25

Украинцы оценили первый год президентства Зеленского, Киев все ближе к возвращению строго карантина — актуальные новости 26 июня.

О рейтинге

Почти 40% украинцев позитивно оценивают первый год президентства Зеленского, еще 34% считают, что президент справляется "не плохо и не хорошо".

О Киеве

Городские власти Киева рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям — за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 115 киевлян.

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О других важных новостях

За сутки 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у 1109 человек, при этом 19 больных за сутки умерли, 541 выздоровел.

В одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

Сегодня из столицы вылетел первый чартерный рейс с украинскими туристами после возобновления авиасообщения с другими странами мира.

66% украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно. В то, что COVID-19 появился естественным путем, верят 18% опрошенных.

Партия "Голос" проголосовала за прекращение депутатских полномочий Святослава Вакарчука.



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