Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
Украинцы оценили первый год президентства Зеленского, Киев все ближе к возвращению строго карантина — актуальные новости 26 июня.
О рейтинге
Почти 40% украинцев позитивно оценивают первый год президентства Зеленского, еще 34% считают, что президент справляется "не плохо и не хорошо".
О Киеве
Городские власти Киева рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям — за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 115 киевлян.
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