Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стерненка викликають до СБУ для вручення підозри

Неділя, 7 червня 2020, 16:31
Стерненка викликають до СБУ для вручення підозри

Активіста Сергія Стерненка викликали до СБУ для вручення підозри.

Джерело: Стерненко в Facebook

 
Фото з Facebook Стерненка

Деталі: Активіст опублікував повістку, згідно з якою його викликають як свідка 9 червня о 10 годині ранку до Головного слідчого управління СБУ для вручення письмового повідомлення про підозру.

Пряма мова Стерненка: "Слідчому я вже надіслав відповідь, що не можу з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників.

Тому якщо їм потрібно, щоб я з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист".

Деталі: За словами Стерненка, підозру підготували за ст. 115 — умисне вбивство.

Пряма мова: "Прошу вас не підтримувати мене. Підтримуйте право на самозахист, бо сьогодні його забирають у всіх нас.

А те, що на фоні цього трешу навіть не шукають замовника замахів на мене, не шукають посередників та виконавців, говорить лише про одне — Зеленський став на бік вбивць, бандитів та тітушок. Замовники вбивств — його союзники. Жертви нападів — його вороги".

Що передувало: 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

Водночас, 18 травня, вийшовши з будівлі Служби безпеки, активіст повідомив, що його викликали для ознайомлення з матеріалами справи.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру.

Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: активісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
активісти
Письменника Шендеровича у Литві облили кетчупом: нападником виявився політемігрант з РФ
"Приклад репресій проти корінного народу": Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму
У Міноборони затвердили склад антикорупційної ради
Останні новини
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
Усі новини...
Реклама: