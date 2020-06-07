Стерненка викликають до СБУ для вручення підозри
Активіста Сергія Стерненка викликали до СБУ для вручення підозри.
Джерело: Стерненко в Facebook
Деталі: Активіст опублікував повістку, згідно з якою його викликають як свідка 9 червня о 10 годині ранку до Головного слідчого управління СБУ для вручення письмового повідомлення про підозру.
Пряма мова Стерненка: "Слідчому я вже надіслав відповідь, що не можу з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників.
Тому якщо їм потрібно, щоб я з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист".
Деталі: За словами Стерненка, підозру підготували за ст. 115 — умисне вбивство.
Пряма мова: "Прошу вас не підтримувати мене. Підтримуйте право на самозахист, бо сьогодні його забирають у всіх нас.
А те, що на фоні цього трешу навіть не шукають замовника замахів на мене, не шукають посередників та виконавців, говорить лише про одне — Зеленський став на бік вбивць, бандитів та тітушок. Замовники вбивств — його союзники. Жертви нападів — його вороги".
Що передувало: 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.
Водночас, 18 травня, вийшовши з будівлі Служби безпеки, активіст повідомив, що його викликали для ознайомлення з матеріалами справи.
15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру.
Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
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Передісторія:
- У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.