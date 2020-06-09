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В Україні буде спекотно, але на заході – дощі та грози

Вівторок, 9 червня 2020, 11:32
В Україні буде спекотно, але на заході – дощі та грози
Фото j-inspired.com

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме суха і дуже тепла повітряна маса, лише на заході країни в середу буде вологіше і прохолодніше повітря.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 10 червня в західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град, шквали 17-22 м/с, значний дощ, температура вночі +11-16°, вдень +22-27°, в Карпатах +16-21°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області місцями невеликий короткочасний дощ, вночі +15-20°, вдень +29-34°, на узбережжі Чорного моря +23-28°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в середу без опадів, вночі +17-19°, вдень +30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 червня найвища температура вдень була +32,2 у 2009 році, найнижча вночі +4,9 у 1899 році.

11 червня в західних областях короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень в Карпатах місцями значний дощ, температура вночі +12-17°, вдень +24-29°, у Карпатах вночі +8-13°, вдень +14-19°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Вінницькій області невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +15-20°, вдень +29-34°, на узбережжі Чорного моря +23-28°, вітер східний, 5-10 м/с.

У Києві 11 червня без опадів, вночі +18-20°, вдень +30-32°, вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Теми: погода
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