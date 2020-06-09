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В Украине будет жарко, но на западе – дожди и грозы

Вторник, 9 июня 2020, 11:32
В Украине будет жарко, но на западе – дожди и грозы
Фото j-inspired.com

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая и очень теплая воздушная масса, лишь на западе страны в среду будет влажный и более прохладный воздух.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 10 июня в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с, значительный дождь, температура ночью +11-16°, днем +22-27°, в Карпатах +16-21°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области местами небольшой кратковременный дождь, ночью +15-20°, днем +29-34°, на побережье Черного моря +23-28°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью +17-19°, днем +30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 июня самая высокая температура днем была +32,2 в 2009 году, самая низкая ночью +4,9 в 1899 году.

11 июня в западных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах местами значительный дождь, температура ночью +12-17°, днем +24-29°, в Карпатах ночью +8-13°, днем +14-19°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем в Винницкой области небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +15-20°, днем +29-34°, на побережье Черного моря +23-28°, ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 11 июня без осадков, ночью +18-20°, днем +30-32°, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
 

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Темы: погода
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