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Захист Стерненка каже, що прийшов за підозрою, СБУ – заперечує

Вівторок, 9 червня 2020, 13:51
Захист Стерненка каже, що прийшов за підозрою, СБУ – заперечує

Захист екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка каже, що прийшов за повісткою у Службу безпеки, але слідчий не вручив підозру для активіста.

Джерело: пост Стерненка та його адвоката Віталія Коломійця, коментар пресслужби СБУ "Українській правді"

Дослівно пост адвоката: "Прийшли сьогодні під СБУ і поцілували клямку… Підозру знову не вручили, можливо в СБУ все ж таки вирішили прислухатися до здорового глузду і букви закону про належне повідомлення особи про таку важливу процесуальну дію".

Дослівно пост Стерненка: "Слідчий викликав повісткою, а сам сховався і не вийшов. Паралельно ще й мені шиють ст. 263 – носіння холодної зброї за побутовий ніж, який в Україні є у вільному продажі та який не є холодною зброєю.

Деталі: В СБУ "Українській правді" сказали, що Стерненко до них не приходив.

Адвокат активіста Віталій Коломієць не відповів чітко на питання УП, чи з’явився до слідчого безпосередньо Стерненко чи прийшов лише його захист.

За словами адвоката, у підозрі, яку готували Стерненку, "умисність" заподіяння смерті Кузнецову хотіли обгрунтовувати" тим, що Стерненко спеціально для цього носив із собою "холодну зброю" – ніж".

Водночас, захист каже, що такі ножі "вільно продаються в усіх зброярських мережах і в інтернет-магазинах".

Що передувало: 7 червня Стерненко заявив, що викликали до СБУ для вручення підозри. Однак активіст говорив, що повістку отримав невчасно, тому не може за нею з’явитись.

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Передісторія:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". Активіст припускав, що слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві, однак цього не сталось.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві.

Українська правда

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Теми: СБУ
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