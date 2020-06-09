Захист Стерненка каже, що прийшов за підозрою, СБУ – заперечує

Захист екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка каже, що прийшов за повісткою у Службу безпеки, але слідчий не вручив підозру для активіста.

Джерело: пост Стерненка та його адвоката Віталія Коломійця, коментар пресслужби СБУ "Українській правді"

Дослівно пост адвоката: "Прийшли сьогодні під СБУ і поцілували клямку… Підозру знову не вручили, можливо в СБУ все ж таки вирішили прислухатися до здорового глузду і букви закону про належне повідомлення особи про таку важливу процесуальну дію".

Дослівно пост Стерненка: "Слідчий викликав повісткою, а сам сховався і не вийшов. Паралельно ще й мені шиють ст. 263 – носіння холодної зброї за побутовий ніж, який в Україні є у вільному продажі та який не є холодною зброєю.

Деталі: В СБУ "Українській правді" сказали, що Стерненко до них не приходив.

Адвокат активіста Віталій Коломієць не відповів чітко на питання УП, чи з’явився до слідчого безпосередньо Стерненко чи прийшов лише його захист.

За словами адвоката, у підозрі, яку готували Стерненку, "умисність" заподіяння смерті Кузнецову хотіли обгрунтовувати" тим, що Стерненко спеціально для цього носив із собою "холодну зброю" – ніж".

Водночас, захист каже, що такі ножі "вільно продаються в усіх зброярських мережах і в інтернет-магазинах".

Що передувало: 7 червня Стерненко заявив, що викликали до СБУ для вручення підозри. Однак активіст говорив, що повістку отримав невчасно, тому не може за нею з’явитись.

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія: