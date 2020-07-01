Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дощі та спека до +38: синоптики показали погоду до кінця тижня

Середа, 1 липня 2020, 22:35

В Україні у четвер опади ймовірні у західних областях, Приазов'ї та Криму, температура вночі 16-21°, вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Уночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°.

У Києві та області завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 18-20°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом, у західних областях 3 липня вночі помірні, вдень (вночі і на Закарпатті та в Карпатах) значні дощі, 4 липня місцями короткочасні дощі (на Закарпатті та Прикарпатті повсюди); температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

На решті території без опадів, лише у північних, Вінницькій, 4 липня і в Черкаській та Полтавській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 37°, 4 липня у північних областях 26-31°.

Вітер 3 липня переважно південно-східний, 4 липня північний, 5-10 м/с; вдень при грозах в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

У столичному регіоні 3-4 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер 3 липня південно-східний, 4 липня північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 3 липня 29-34°, 4 липня 26-31°.

Синоптики прогнозують у західних, 5 липня вночі місцями і у північних областях невеликі, в Карпатах та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 12-18°, вдень 23-29°; на решті території вночі 16-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 28-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 32-38°.

На Київщині 5- 6 липня без опадів, лише у неділю вночі місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°.

 

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 1 липня: напрямки для українців, посилення карантину у Києві

Кокс і Кваснєвський, які зупиняли політпроцеси Януковича, бачать небезпеку за Зеленського

Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку

фото"Козаки" у Мелітополі зібралися патрулювати вулиці, поліція - проти

На суді над Порошенком посварилися нардепи і прокурори

У Росії оголосили перші результати голосування по конституції

Усі новини...
погода
В Україні буде спекотно і сухо, грози лише в одному регіоні
Синоптики дали прогноз на спекотний липень
Спека, але місцями дощі: липень починається лагідно
Останні новини
00:13
Буковина прямує до 5 тисяч випадків коронавірусу
00:02
У поліції відзвітували за місяць роботи камер автофіксації
23:44
У Зеленського обіцяють, що НБУ залишиться незалежним
23:19
відео"Карпати" на межі зникнення: фани збирають гроші, глава ОДА закликає бізнес допомогти
22:57
Чоловіка, який продавав посади, втретє спіймали на аналогічній справі
22:35
мапаДощі та спека до +38: синоптики показали погоду до кінця тижня
22:15
У Польщі шукають пасажирів потяга, в якому їхав хворий на коронавірус
21:54
Україна не готова до запровадження дистанційного навчання – голова комітету
21:27
Новини 1 липня: напрямки для українців, посилення карантину у Києві
21:18
Голова Нацбанку написав заяву про звільнення через "політичний тиск"
Усі новини...