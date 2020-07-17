Новини 17 липня: 136 нових районів, перевірка військ РФ

Рада зменшила кількість районів в Україні, за наказом Путіна Росія проводить раптову перевірку військ на кордоні з Україною — актуальні новини 17 липня.

Про 136 районів

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про ліквідацію в Україні 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Про перевірку військ РФ

Путін раптово наказав перевірити стан армії РФ на кордоні з Україною для "оцінки здатності Збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Росії".

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Про інші важливі новини

13 липня у результаті військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії — про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Під Верховною Радою відбувся мітинг проти мовного закону Бужанського — під час акції сталася сутичка між активістами, які намагалися пронести дрова. Пізніше Рада закрила третю сесію, не розглядаючи закон про мову.

Країни ЄС зможуть відкрити кордони для України, коли середньодобовий приріст випадків захворювання на COVID-19 в Україні не буде перевищувати 460-480 хворих — заявив очільник МОЗ Степанов.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що "Голос" переходить в опозицію до влади.

За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 809 осіб, загалом хворобу підтвердили у 57 264 пацієнтів.