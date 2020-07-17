Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 17 липня: 136 нових районів, перевірка військ РФ

П'ятниця, 17 липня 2020, 21:44
Новини 17 липня: 136 нових районів, перевірка військ РФ

Рада зменшила кількість районів в Україні, за наказом Путіна Росія проводить раптову перевірку військ на кордоні з Україною — актуальні новини 17 липня.

Про 136 районів

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про ліквідацію в Україні 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Про перевірку військ РФ

Путін раптово наказав перевірити стан армії РФ на кордоні з Україною для "оцінки здатності Збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Росії".

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

13 липня у результаті військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії — про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Під Верховною Радою відбувся мітинг проти мовного закону Бужанського — під час акції сталася сутичка між активістами, які намагалися пронести дрова. Пізніше Рада закрила третю сесію, не розглядаючи закон про мову.

Країни ЄС зможуть відкрити кордони для України, коли середньодобовий приріст випадків захворювання на COVID-19 в Україні не буде перевищувати 460-480 хворих — заявив очільник МОЗ Степанов.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що "Голос" переходить в опозицію до влади.

За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 809 осіб, загалом хворобу підтвердили у 57 264 пацієнтів.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: