Новости 17 июля: 136 новых районов, проверка войск РФ

Рада уменьшила количество районов в Украине, по приказу Путина Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной — актуальные новости 17 июля.

О 136 районах

Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации в Украине 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

О проверке войск РФ

Путин внезапно приказал проверить состояние армии РФ на границе с Украиной для "оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России".

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О других важных новостях

13 июля в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии — об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Под Верховной Радой состоялся митинг против языкового закона Бужаснкого — во время акции возник конфликт между активистами, которые пытались пронести дрова. Позднее Рада закрыла третью сессию, не рассматривая закон о языке.

Страны ЕС смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Украине не будет превышать 460-480 больных — заявил министр здравоохранения Степанов.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что "Голос" переходит в оппозицию к власти.

За минувшие сутки в Украине заболевание на коронавирус подтвердили у 809 человек, в целом болезнь подтвердили у 57 264 пациентов.