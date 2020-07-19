Головні новини суботи і ночі: вибух біля метро, вибачення для Кадирова

У Києві біля метро стався вибух, Кадиров очікує вибачень від Зеленського, на Одещині в ДТП загинуло 6 людей – новини, які були актуальні 18 липня.

Про вибух біля метро

Внаслідок вибуху біля метро Шулявська у Києві в п'ятницю тілесні ушкодження отримали четверо осіб.

Про Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95", яке його образило.

Про ДТП

Внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано.

ДТП сталося, коли автомобіль "ВАЗ" із чотирма 23-річними чоловіками виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з "Mitsubishi Outlander".

Після смертельної ДТП патрульна поліція контролюватиме рух на дорогах Одеської області цілодобовою.

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