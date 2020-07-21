З'явилося відео, як луцький терорист потрапив до автобусу
Вівторок, 21 липня 2020, 17:05
У мережі опублікували відео на якому видно, як чоловік, що захопив заручників у Луцьку, заходить до автобуса.
Джерело: Волинські новини
Деталі: У місцевому телеграм-каналі "Лучани" оприлюднили відео, на якому чоловік із рюкзаком і дорожньою сумкою заходить до автобуса.
Він був одягнутий у довгу темну сорочку і джинси, на голові мав кепку.
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.