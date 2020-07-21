З'явилося відео, як луцький терорист потрапив до автобусу

У мережі опублікували відео на якому видно, як чоловік, що захопив заручників у Луцьку, заходить до автобуса.

Джерело: Волинські новини

Деталі: У місцевому телеграм-каналі "Лучани" оприлюднили відео, на якому чоловік із рюкзаком і дорожньою сумкою заходить до автобуса.

Він був одягнутий у довгу темну сорочку і джинси, на голові мав кепку.

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