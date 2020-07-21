Появилось видео, как луцкий террорист попал в автобус

В сети опубликовали видео на котором видно, как человек, захвативший заложников в Луцке, заходит в автобус.

Источник: Волынские новости

Детали: В местном телеграмм-канале "Лучане" обнародовали видео, на котором мужчина с рюкзаком и дорожной сумкой заходит в автобус.

Он был одет в длинную темную рубашку и джинсы, на голове была кепка.

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