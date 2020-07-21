Появилось видео, как луцкий террорист попал в автобус
Вторник, 21 июля 2020, 17:05
В сети опубликовали видео на котором видно, как человек, захвативший заложников в Луцке, заходит в автобус.
Источник: Волынские новости
Детали: В местном телеграмм-канале "Лучане" обнародовали видео, на котором мужчина с рюкзаком и дорожной сумкой заходит в автобус.
Он был одет в длинную темную рубашку и джинсы, на голове была кепка.
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.