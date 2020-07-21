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Захоплення заручників у Луцьку: Аваков повідомив подробиці переговорів

Вівторок, 21 липня 2020, 17:09
Захоплення заручників у Луцьку: Аваков повідомив подробиці переговорів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Луцьку, де чоловік тримає в заручниках пасажирів автобусу, закликав журналістів виваженіше подавати інформацію і бути акуратними в коментарях.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Він має в руках смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. Тому я не буду відвертий у ваших коментарях (відповідях на запитання) також... Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що треба говорити, що не треба говорити. Я хочу, щоб кожен із вас поводився як доросла відповідальна людина".

Деталі: Аваков назвав недостовірною інформацією те, що підозрюваний лікувався в психіатричній лікарні.

Очільник МВС повідомив, що переговорники спілкувалися з родичами, з дружиною, з друзями (людини, яка утримує заручників). За його словами правоохоронці застосовують усі методи, щоб це питання мирно вирішилося.

У свою чергу перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький зазначив: "Йдуть переговори, є взаєморозуміння... вирішиться все нормально".

 

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Передісторія:

  • У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в автобусі Берестечко-Краснилівка із заручниками. За даними поліції їх 20, за даними СБУ ­– 10.
  • Заступника глави МВС Антон Геращенко розповів, що о 9.25 до поліції зателефонував чоловік, який представився як Максим Плохой. Свої вимоги зловмисник оприлюднив у соцмережах. Чоловік незадоволений ситуацією в країні.
  • В мікроблозі Twitter, створеному в липні 2020 року Максим Плохой заявляє, що "держава – це перший терорист". Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
  • Чоловік стверджує, що замінував автобус і заклав бомбу ще десь у місті.
  • Пізніше з’ясувалося справжнє ім’я того, хто захопив автобус – 44-річний раніше судимий Кривош Максим Степанович.
  • Департамент карного розшуку повідомляв, що отримав інформацію про те, що підозрюваний у захопленні заручників знаходився на психіатричному лікуванні.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуцьктероризмЗемляни
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