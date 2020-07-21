Захоплення заручників у Луцьку: Аваков повідомив подробиці переговорів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Луцьку, де чоловік тримає в заручниках пасажирів автобусу, закликав журналістів виваженіше подавати інформацію і бути акуратними в коментарях.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Він має в руках смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. Тому я не буду відвертий у ваших коментарях (відповідях на запитання) також... Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що треба говорити, що не треба говорити. Я хочу, щоб кожен із вас поводився як доросла відповідальна людина".

Деталі: Аваков назвав недостовірною інформацією те, що підозрюваний лікувався в психіатричній лікарні.

Очільник МВС повідомив, що переговорники спілкувалися з родичами, з дружиною, з друзями (людини, яка утримує заручників). За його словами правоохоронці застосовують усі методи, щоб це питання мирно вирішилося.

У свою чергу перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький зазначив: "Йдуть переговори, є взаєморозуміння... вирішиться все нормально".

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