Захват заложников в Луцке: Аваков сообщил подробности переговоров

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Луцке, где человек держит в заложниках пассажиров автобуса, призвал журналистов более взвешенно подавать информацию и быть аккуратными в комментариях.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У него в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях (ответах на вопросы) также... Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли, что мы можем говорить, что не можем говорить, что надо говорить, что не надо говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек".

Детали: Аваков назвал недостоверной информацию, что подозреваемый лечился в психиатрической больнице.

Глава МВД сообщил, что переговорщики общались с родственниками, с женой, с друзьями человека, который удерживает заложников. По его словам правоохранители применяют все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился.

В свою очередь первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий отметил: "Идут переговоры, есть взаимопонимание... решится все нормально".

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