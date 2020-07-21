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Захват заложников в Луцке: Аваков сообщил подробности переговоров

Вторник, 21 июля 2020, 17:09

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Луцке, где человек держит в заложниках пассажиров автобуса, призвал журналистов более взвешенно подавать информацию и быть аккуратными в комментариях.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У него в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях (ответах на вопросы) также... Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли, что мы можем говорить, что не можем говорить, что надо говорить, что не надо говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек".

Детали: Аваков назвал недостоверной информацию, что подозреваемый лечился в психиатрической больнице.

Глава МВД сообщил, что переговорщики общались с родственниками, с женой, с друзьями человека, который удерживает заложников. По его словам правоохранители применяют все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился.

В свою очередь первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий отметил: "Идут переговоры, есть взаимопонимание... решится все нормально".

 

Предыстория:

  • В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко-Красниловка с заложниками. По данным полиции их 20, по данным СБУ - 10.
  • Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что в 9.25 в полицию позвонил мужчина, который представился как Максим Плохой. Свои требования злоумышленник опубликовал в соцсетях. Человек недоволен ситуацией в стране.
  • В микроблоге Twitter, созданном в июле 2020 года Максим Плохой заявляет, что "государство - это первый террорист". Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.
  • Мужчина утверждает, что заминировал автобус и заложил бомбу еще где-то в городе.
  • Позже выяснилось настоящее имя того, кто захватил автобус - 44-летний ранее судимый Кривош Максим Степанович.
  • Департамент уголовного розыска сообщал, что получил информацию о том, что подозреваемый в захвате заложников находился на психиатрическом лечении.

Темы: Луцктерроризм


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