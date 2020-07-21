Полицейский подошел к захваченному в Луцке автобусу и передал воду заложникам

Захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.

Источник: Facebook-страница заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, СБУ

Прямая речь Геращенко: "Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль".

Детали: В то же время в СБУ сообщили, что на месте работают сотрудники Антитеррористического центра. Люди находятся а закрытом автобусе уже більше 8 часов.

Дословно: "Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное".

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