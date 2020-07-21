Полицейский подошел к захваченному в Луцке автобусу и передал воду заложникам
Захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
Источник: Facebook-страница заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, СБУ
Прямая речь Геращенко: "Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль".
Детали: В то же время в СБУ сообщили, что на месте работают сотрудники Антитеррористического центра. Люди находятся а закрытом автобусе уже більше 8 часов.
Дословно: "Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное".
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.