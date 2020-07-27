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Новини 27 липня: соціологія виборів, "всеосяжне перемир’я"

Понеділок, 27 липня 2020, 21:00

За крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко, бойовики порушили "всеосяжне перемир'я" — актуальні новини 27 липня.

Про соціологію 

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, у другий тур разом із Зеленським міг би вийти Юрій Бойко — за нього проголосували б 14,4% виборців, в той час як за Петра Порошенка — 13,7%.

Довіра до Володимира Зеленського довше переважала недовіру виборців, ніж було в його попередників Петра Порошенка та Віктора Януковича.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту потрапили б "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" – в аутсайдерах.

Про "всеосяжне перемир’я"

Уночі 27 липня бойовики обстріляли позиції збройних сил України на Донбасі – це відбулося після початку режиму "повної і всеосяжної тиші".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, тому що не є учасницею конфлікту.

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації в ТКГ Олексій Резніков вважає, що поки що не варто говорити про "порушення перемир'я".

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Станом на 11:30 ранку 27 липня поліція ще не затримала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. 

Українці зможуть отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами, листи надіслані на цю адресу вважатимуться офіційно врученими.

У лікарні помер боєць "Азова" Олег Черевко, якого побили 21 липня після того, як він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат біля торговельного центру в Запоріжжі

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Українська правда


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