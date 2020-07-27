Новости 27 июля: социология выборов, "всеобъемлющее перемирие"

За кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко, боевики нарушили "всеобъемлющее перемирие" — актуальные новости 27 июля.

О социологии

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, во второй тур вместе с Зеленским мог бы выйти Юрий Бойко – за него проголосовали бы 14,4% избирателей, в то время как за Петра Порошенко – 13,7%.

Доверие к Владимиру Зеленскому дольше преобладало недоверие избирателей, чем было у его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина". "Голос" – в аутсайдерах.

О "всеобъемлющем перемирии"

Ночью 27 июля боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины в Донбассе – это произошло после начала режима "полной и всеобъемлющей тишины".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участницей конфликта.

Вицепремьер-министр, первый заместитель председателя делегации в ТКГ Алексей Резников считает, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия".

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В больнице скончался боец ​​"Азова" Олег Черевко, которого избили 21 июля после того, как он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам у торгового центра в Запорожье.

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