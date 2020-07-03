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Конфлікт на Троєщині: поліція спіймала киянина, який вісім разів вистрелив у чоловіка

П'ятниця, 3 липня 2020, 13:42
Конфлікт на Троєщині: поліція спіймала киянина, який вісім разів вистрелив у чоловіка

На столичній Троєщині оперативники затримали чоловіка, який завдав перехожому численних вогнепальних поранень.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За словами 33-річного потерпілого, біля магазину на вулиці Оноре де Бальзака у нього із наглядно знайомим чоловіком виник конфлікт. Потім зловмисник дістав зброю і здійснив близько восьми пострілів у напрямку опонента. 

Непритомного потерпілого госпіталізували до лікарні, де він три доби перебував у комі.  

На місці події поліцейські провели ряд необхідних першочергових слідчих дій та вилучили відео з камер спостереження для вивчення.

Правопорушника поліцейські затримали за місцем його мешкання. У приміщенні виявили предмет схожий на пістолет з патронами. Зброю слідчі вилучили та направили на експертизу. Нападником виявився раніше не судимий киянин, 1976 року народження.

 

Фігуранту оголошено про підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Київкриміналполіція
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