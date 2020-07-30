Справа Шеремета: Антоненко готовий на слідчий експеримент, але за двох умов

Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета, музикант Андрій Антоненко, каже, що готовий пройти слідчий експеримент на місці злочину, але за умов, якщо з нього знімуть кайданки, а потім одразу покажуть запис.

Джерело: інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді"

Пряма мова: "Про відмови (від слідчих експериментів – УП) – брехня. Ми не відмовлялись від жодних слідчих дій, а наполягали на їх законному проведенні, з адвокатами.

Від поліграфа ми також не відмовлялись. Ми запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеців, позаяк існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства.

Уявіть, той самий психолог, що оголосив ходу "невербальною поведінкою" і підписав цю маячню, тепер пропонувався мені в новій іпостасі – поліграфолога! Кажуть, інших у нас нема.

Слідчий експеримент я і зараз готовий пройти, якщо мене звільнять з-під варти, тобто не будуть водити на ланцюжку, як Юлю, і за умови, що відео одразу після цього покажуть. Але цього вони бояться більш за все".

Що було раніше: У ніч на 3 січня 2020 року з підозрюваною Юлією Кузьменко та її захисником Владиславом Добошем провели слідчий експеримент.

При цьому поліція заявляла, що Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи це відсутністю захисників.

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Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищийза вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувалаекспертизу.

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