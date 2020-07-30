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Дело Шеремета: Антоненко готов на следственный эксперимент, но с двумя условиями

Четверг, 30 июля 2020, 13:58

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета, музыкант Андрей Антоненко, говорит, что готов пройти следственный эксперимент на месте преступления, но при условии, что с него снимут наручники, а потом сразу покажут запись.

Источникинтервью Антоненко и его защитников "Украинской правде"

Прямая речь: "Об отказе (от следственных экспериментов - УП) – ложь. Мы не отказывались от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами.

От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия.

Представьте, тот самый психолог, объявил ходу "невербальным поведением" и подписал этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси – полиграфолога! Говорят, других у нас нет.

Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепочке, как Юлю, и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего".

Что было раньше: В ночь на 3 января 2020 года с подозреваемой Юлией Кузьменко и его защитником Владиславом Добошем провели следственный эксперимент.

При этом полиция заявляла, что Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя это отсутствием защитников.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

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Украинская правда
Темы: Дело Шереметаполиция


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