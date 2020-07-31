Новини 31 липня: заяви Росії, компроміси Кравчука
В Росії пригрозили поставками зброї на Донбас, Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу, — актуальні новини 31 липня.
Про заяви Росії
Росія може почати офіційні поставки зброї на Донбас, якщо США виділятиме $300 млн на рік на військову допомогу Україні.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають, що затриманих в Білорусі в ніч на 29 липня росіян у найближчий час відпустять на свободу.
Путін провів нараду з членами Ради безпеки РФ і обговорив затримання в Білорусі росіян, висловивши надію, що "ситуація проясниться найближчим часом".
Про компроміси Кравчука
Представник України у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що особлива система управління та вільна економічна зона на Донбасі могли б стати компромісами на шляху до розв’язання конфлікту.
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