Новини 31 липня: заяви Росії, компроміси Кравчука

В Росії пригрозили поставками зброї на Донбас, Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу, — актуальні новини 31 липня.

Про заяви Росії

Росія може почати офіційні поставки зброї на Донбас, якщо США виділятиме $300 млн на рік на військову допомогу Україні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають, що затриманих в Білорусі в ніч на 29 липня росіян у найближчий час відпустять на свободу.

Путін провів нараду з членами Ради безпеки РФ і обговорив затримання в Білорусі росіян, висловивши надію, що "ситуація проясниться найближчим часом".

Про компроміси Кравчука

Представник України у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що особлива система управління та вільна економічна зона на Донбасі могли б стати компромісами на шляху до розв’язання конфлікту.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

У трьох областях України визначили "червоні" зони, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу.

Netflix вперше знімає фільм в Україні, серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам.

У Зеленського пропонують надати державний статус окремим релігійним святам та рекомендувати роботодавцям надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят.

ДБР закрило кримінальне провадження стосовно можливого "розпалювання релігійної ворожнечі" стосовно Петра Порошенка.

Журналісти ВВС вивчили пам'ятники в різних містах Росії і знайшли поховання військових, загиблих на сході України і в Сирії.