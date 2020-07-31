Новости 31 июля: заявления России, компромиссы Кравчука

В Росии пригрозили поставками оружия на Донбасс, Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу, — актуальные новости 31 июля.

О заявлениях России

Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ и обсудил задержание в Беларуси россиян, выразив надежду, что "ситуация прояснится в ближайшее время".

О компромиссах Кравчука

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что особая система управления и свободная экономическая зона на Донбассе могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В трех областях Украины определили "красные" зоны, где будут действовать жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

У Зеленского предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников.

Netflix впервые снимает фильм в Украине, среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дам.

ГБР закрыло уголовное производство в отношении возможного "разжигания религиозной розни" в отношении Петра Порошенко.

Журналисты ВВС изучили памятники в разных городах России и нашли захоронения военных, погибших на востоке Украины и в Сирии.