Новости 31 июля: заявления России, компромиссы Кравчука
В Росии пригрозили поставками оружия на Донбасс, Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу, — актуальные новости 31 июля.
О заявлениях России
Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ и обсудил задержание в Беларуси россиян, выразив надежду, что "ситуация прояснится в ближайшее время".
О компромиссах Кравчука
Представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что особая система управления и свободная экономическая зона на Донбассе могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
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