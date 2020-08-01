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У Києві 101 новий випадок коронавірусу і дві смерті

Субота, 1 серпня 2020, 09:55
У Києві 101 новий випадок коронавірусу і дві смерті

У Києві за минулу добу зафіксовано 101 новий випадок коронавірусу, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 39 жінок віком від 19 до 84 років, 59 чоловіків віком від 18 до 81 років та 3 дівчинки – 12, 16 і 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Одужали за добу 40 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, у Дарницькому – 15 та у Солом’янському районі – 14 випадків.

 

Загалом станом на 1 серпня у столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За період пандемії хворобу подолали 2981 киянин, 134 людини померли.

Що передувало: Минулої доби, 31 липня, в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556. 

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Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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