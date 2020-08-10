Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

Один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра "Вясна" Валентина Стефановича

Прямая речь: "Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы".

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Что было раньше: Вечером 9 августа в Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих, два человека были ранены.

Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

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