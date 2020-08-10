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Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

Понедельник, 10 августа 2020, 09:44
Фото Tut.by

Один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра "Вясна" Валентина Стефановича  

Прямая речь: "Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы". 

Что было раньше: Вечером 9 августа в Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих, два человека были ранены.

Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

Предыстория:

  • По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
  • Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
  • В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.
  • Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Темы: Беларусьвиборыжертвы


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