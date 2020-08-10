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Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

Понеділок, 10 серпня 2020, 12:25
Фото belsat.tv

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможцем на виборах і не визнає їх попередні результати.

Джерело: ТАСС з посиланням на пресконференцію Тихановської в Мінську, РИА Новости 

Пряма мова: "Звичайно, ми не визнаємо (результати виборів – ред.). Отримані нами цифри не збігаються з тими, які були озвучені".

Деталі: Тихановська також зазначила, що не бачить підстав для свого арешту і не збирається залишати країну.

Дії білоруської влади при розгоні демонстрацій вона назвала невідповідними, оскільки люди залишилися на ділянках, щоб захистити свої голоси.

Тихановська підкреслила, що вона за мирні зміни і буде робити все, щоб розгони мітингів і арешти більше не повторилися.

Як повідомляють РИА Новости, у штабі Тихановської не виключають нових протестів у Білорусі і вимагають мирної передачі влади.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.

Що було раніше: Тихановська заявила, що отримала перемогу на 6 дільницях у Мінську за даними офіційних протоколів. Водночас, згідно з даними Центрвиборчкому станом на 9:00 ранку 10 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на виборах із результатом 80,23%.

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Передісторія: 

  • За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати. 
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями
  • Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
  • У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів. 
  • Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Теми: Білорусьвибори


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