Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможцем на виборах і не визнає їх попередні результати.

Джерело: ТАСС з посиланням на пресконференцію Тихановської в Мінську, РИА Новости

Пряма мова: "Звичайно, ми не визнаємо (результати виборів – ред.). Отримані нами цифри не збігаються з тими, які були озвучені".

Деталі: Тихановська також зазначила, що не бачить підстав для свого арешту і не збирається залишати країну.

Дії білоруської влади при розгоні демонстрацій вона назвала невідповідними, оскільки люди залишилися на ділянках, щоб захистити свої голоси.

Тихановська підкреслила, що вона за мирні зміни і буде робити все, щоб розгони мітингів і арешти більше не повторилися.

Як повідомляють РИА Новости, у штабі Тихановської не виключають нових протестів у Білорусі і вимагають мирної передачі влади.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.

Що було раніше: Тихановська заявила, що отримала перемогу на 6 дільницях у Мінську за даними офіційних протоколів. Водночас, згідно з даними Центрвиборчкому станом на 9:00 ранку 10 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на виборах із результатом 80,23%.

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