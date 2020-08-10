Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади
Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможцем на виборах і не визнає їх попередні результати.
Джерело: ТАСС з посиланням на пресконференцію Тихановської в Мінську, РИА Новости
Пряма мова: "Звичайно, ми не визнаємо (результати виборів – ред.). Отримані нами цифри не збігаються з тими, які були озвучені".
Деталі: Тихановська також зазначила, що не бачить підстав для свого арешту і не збирається залишати країну.
Дії білоруської влади при розгоні демонстрацій вона назвала невідповідними, оскільки люди залишилися на ділянках, щоб захистити свої голоси.
Тихановська підкреслила, що вона за мирні зміни і буде робити все, щоб розгони мітингів і арешти більше не повторилися.
Як повідомляють РИА Новости, у штабі Тихановської не виключають нових протестів у Білорусі і вимагають мирної передачі влади.
Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.
Що було раніше: Тихановська заявила, що отримала перемогу на 6 дільницях у Мінську за даними офіційних протоколів. Водночас, згідно з даними Центрвиборчкому станом на 9:00 ранку 10 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на виборах із результатом 80,23%.
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Передісторія:
- За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.
- Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
- У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.
- Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.