Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

Понедельник, 10 августа 2020, 12:25
Фото belsat.tv

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и не признает их предварительные результаты.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Тихановской в Минске, РИА Новости 

Прямая речь: "Конечно, мы не признаем (результаты выборов – ред.). Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены".

Детали: Тихановская также отметила, что не видит оснований для своего ареста и не собирается покидать страну.

Шаги белорусских властей при разгоне демонстраций она назвала несоразмерными, поскольку люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса.

Тихановская подчеркнула, что она за мирные перемены и будет делать все, чтобы разгоны митингов и аресты больше не повторились.

Как сообщают РИА Новости, в штабе Тихановской не исключают новых протестов в Беларуси и требуют мирной передачи власти.

Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

Что было раньше: Тихановская заявила, что одержала победу на 6 участках в Минске по данным официальных протоколов. Вместе с тем, согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах с результатом 80,23%.

Предыстория:

  • По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
  • Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
  • В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.
  • Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Темы: Беларусьвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов

После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

Оппонентка Лукашенко обратилась к милиции и избирателям: Остановите насилие

Видео, ФотоОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые

Все новости...
Беларусь
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
На митингах в Беларуси задержали около 3000 человек
Штаб Тихановской не признает итоги выборов от ЦИК
Последние новости
12:57
До конца августа ЕС "официально на пляже", саммит по Беларуси маловероятен – СМИ
12:56
КартыВ Украину движется прохлада, ожидаются дожди
12:41
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
12:27
Bolt ответил Кличко: все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено
12:25
Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти
12:21
Кравчук рассказал, с кем и зачем готов общаться из ОРДЛО
12:16
На митингах в Беларуси задержали около 3000 человек
12:07
Курс валют на 10 августа: курс, "черный" и наличный рынки
12:02
87,4% работы - плагиат: статью и.о. министра Сергея Шкарлета проанализировали ученые
11:49
Штаб Тихановской не признает итоги выборов от ЦИК
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!