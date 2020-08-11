Тихановська прочитала з папірця звернення до білорусів: "Не виходьте на площі"

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прочитала з папірця друге за кілька годин звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести та поважати закон.

Джерело: російський telegram-канал Mash

Пряма мова: "Шановні громадяни республіки Білорусь. Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір.

З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги закону.

Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати на свої життя небезпеку".

Що було раніше: 11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву.

За словами довіреної особа кандидатки, Тихановську вивезли до Литви представники білоруської влади і у неї не було вибору.

Сама Тихановська згодом у зверненні пояснила свій від'їзд словами, що "діти – це найважливіше, що є в нашому житті". При цьому вона сказала, що рішення покинути країну вона прийняла самостійно і на неї ніхто не впливав.

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