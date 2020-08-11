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Тихановська прочитала з папірця звернення до білорусів: "Не виходьте на площі"

Вівторок, 11 серпня 2020, 13:33
Тихановська прочитала з папірця звернення до білорусів: Не виходьте на площі
фото: ТАСС

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прочитала з папірця друге за кілька годин звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести та поважати закон.

Джерело: російський telegram-канал Mash

Пряма мова: "Шановні громадяни республіки Білорусь. Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір.

З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги закону.

Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати на свої життя небезпеку".

Що було раніше: 11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву.

За словами довіреної особа кандидатки, Тихановську вивезли до Литви представники білоруської влади і у неї не було вибору.

Сама Тихановська згодом у зверненні пояснила свій від'їзд словами, що "діти – це найважливіше, що є в нашому житті". При цьому вона сказала, що рішення покинути країну вона прийняла самостійно і на неї ніхто не впливав.

Перед рішенням про виїзд з країни вона подала в ЦВК скаргу про порушення під час виборів. Там кандидатка пробула більше 3 годин. За словами прессекретаря її штабу, після того, як Тихановська вийшла з ЦВК, вона сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку.

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.
  • Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані. 
  • Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвиборимітингиЛукашенко
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